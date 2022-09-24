Член ОП Зорин: противники России пришли в замешательство от референдумов в Донбассе

Референдумы, проводимые в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, привели в замешательство противников России. Такой вывод сделал глава комиссии российской Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Он обратил внимание на искренность граждан, которые выражают свою позицию в ходе голосования. Они по-настоящему поражают наблюдателей, приехавших из регионов.
«Сам этот референдум был объявлен неожиданно. Это такой упреждающий ход. Он застал врасплох всех наших противников: и возможных, и невозможных. И это создало определенный запас… что впервые, может быть, мы не оправдываемся ни перед кем сейчас», — объяснил Зорин на пресс-брифинге.
Ранее появилась информация, что показатель явки на референдуме в Херсонской области на 24 сентября составил 31,79%. Об этом заявила глава региональной избирательной комиссии Марина Захарова.