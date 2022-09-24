Власти Севастополя пообещали разобраться со случаями призыва по ошибке

Власти разбираются со случаями мобилизации тех, кто ранее не служил, имеет инвалидность или подтвержденные заболевания. Медкомиссии при частичной мобилизации не проводятся. Однако если у человека есть определенные заболевания, он может предъявить справки или потребовать прохождения медкомиссии.