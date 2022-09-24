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Власти Севастополя пообещали разобраться со случаями призыва по ошибке

Общество
Власти Севастополя пообещали разобраться со случаями призыва по ошибке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию с призывом в рамках частичной мобилизации.

Власти разбираются со случаями мобилизации тех, кто ранее не служил, имеет инвалидность или подтвержденные заболевания. Медкомиссии при частичной мобилизации не проводятся. Однако если у человека есть определенные заболевания, он может предъявить справки или потребовать прохождения медкомиссии.

«С теми, кто был призван по ошибке, будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — заверил Михаил Развожаев.

В Сети ранее опубликовали фальшивые списки россиян, которые якобы подлежат частичной мобилизации. Впоследствии выяснилось, что в них представлена недостоверная информация.
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