Власти Севастополя пообещали разобраться со случаями призыва по ошибке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию с призывом в рамках частичной мобилизации.
Власти разбираются со случаями мобилизации тех, кто ранее не служил, имеет инвалидность или подтвержденные заболевания. Медкомиссии при частичной мобилизации не проводятся. Однако если у человека есть определенные заболевания, он может предъявить справки или потребовать прохождения медкомиссии.
«С теми, кто был призван по ошибке, будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — заверил Михаил Развожаев.
В Сети ранее опубликовали фальшивые списки россиян, которые якобы подлежат частичной мобилизации. Впоследствии выяснилось, что в них представлена недостоверная информация.