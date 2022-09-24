Капитан сборной Сербии Тадич не станет надевать повязку в поддержку Украины на ЧМ-2022

Душан Тадич решил не выполнять некоторые требования организаторов чемпионата мира в Катаре. Соответствующую информацию представили журналисты HotSport.rs. Согласно данным источника, Тадич решил не носить капитанскую повязку в радужных цветах, а также повязку в поддержку Украины.