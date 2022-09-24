Капитан сборной Сербии Тадич не станет надевать повязку в поддержку Украины на ЧМ-2022

Сербский футболист Душан Тадич отказался надевать капитанскую повязку в поддержку Украины на чемпионате мира 2022 года.
Душан Тадич решил не выполнять некоторые требования организаторов чемпионата мира в Катаре. Соответствующую информацию представили журналисты HotSport.rs. Согласно данным источника, Тадич решил не носить капитанскую повязку в радужных цветах, а также повязку в поддержку Украины.
Чемпионат мира 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сербии выступит на турнире в группе G. Ее соперниками станут Бразилия, Швейцария и Камерун.