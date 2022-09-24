Украинские националисты при обстреле Енакиево применили ракету HARM производства США

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли обстрелу населенный пункт Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении ведомства отмечается, что украинские националисты для атаки Енакиево использовали высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Известно, что при обстреле ВСУ пострадал гражданин РФ 1969 года рождения.