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Украинские националисты при обстреле Енакиево применили ракету HARM производства США

Армия
Украинские националисты при обстреле Енакиево применили ракету HARM производства США

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли обстрелу населенный пункт Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении ведомства отмечается, что украинские националисты для атаки Енакиево использовали высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Известно, что при обстреле ВСУ пострадал гражданин РФ 1969 года рождения.
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