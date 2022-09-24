Украинские националисты при обстреле Енакиево применили ракету HARM производства США

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли обстрелу населенный пункт Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).