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Совфед может рассмотреть закон о присоединении новых территорий к России 29 сентября

Политика
Совфед может рассмотреть закон о присоединении новых территорий к России 29 сентября

Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о присоединении новых регионов к России в конце сентября, сообщили осведомленные источники в верхней палате парламента.

По информации РИА Новости, заседание российских сенаторов может состояться 29 сентября.

Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных регионов Украины до этого призвали провести референдумы о присоединении территорий к России. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова обеспечить безопасность народного голосования.
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