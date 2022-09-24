Совфед может рассмотреть закон о присоединении новых территорий к России 29 сентября

Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о присоединении новых регионов к России в конце сентября, сообщили осведомленные источники в верхней палате парламента.
По информации РИА Новости, заседание российских сенаторов может состояться 29 сентября.
Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных регионов Украины до этого призвали провести референдумы о присоединении территорий к России. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова обеспечить безопасность народного голосования.