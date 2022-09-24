Посол России Алипов заявил об осторожном подходе Индии к идее потолка цен на нефть

Правительство Индии с осторожностью изучает планы Запада об ограничении стоимости российской нефти, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Министры финансов стран «Большой семерки» в начале сентября подтвердили свои намерения о введении потолка цен. Предполагается, что лимит будет введен 5 декабря для нефти, а 5 февраля 2023 года — для ее производных.
«Пока мы видим очень осторожный подход индийского правительства к идее ограничения цены (на нефть из РФ. — Прим. ФАН). Я не уверен, что это будет выгодно интересам Индии. Индия намерена следовать своим интересам, если такой шаг будет сделан», — указал Алипов.
Дипломат подчеркнул, что стороны готовятся к расширению сотрудничества, но вместе тем Москва не будет «торговать и сотрудничать себе в ущерб».
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал попытку введения ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупым решением».