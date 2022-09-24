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Иран пригрозил Украине ответными мерами за снижение уровня отношений

Политика
Иран пригрозил Украине ответными мерами за снижение уровня отношений

Иран примет ответные меры на недружественные шаги со стороны Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Насер Канаани Чафи.

Недавно Киев лишил иранского посла аккредитации. Кроме того, украинское руководство решило сократить количество дипломатического персонала.

«Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения», – опубликовал МИД Ирана заявление руководителя ведомства.

Министр добавил, что Тегеран выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины. Кроме того, Иран старается сыграть посредническую роль между Москвой и Киевом.
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