Музыкант Аким Апачев: командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин является бесспорным героем и примером настоящего мужества

Тот факт, что Алексей Нагин награжден тремя орденами Мужества, уже говорит о нем как о человеке большой души. Так Аким Апачев, автор песен «Лето и арбалеты» и «Бородатый Триполи», посвященных мужеству бойцов «ЧВК Вагнера», отозвался о Герое России, похороненном сегодня в Волгограде.
Нагин, который является ветераном военных действий в Чечне и Грузии, а также прошедший Сирию и Ливию, героически погиб 20 сентября, выполняя боевую задачу в рамках СВ
Тело офицера сегодня предали земле на Аллее Славы Центрального кладбища Волгограда. Алексей Нагин был удостоен званий Герой России и Герой ЛДНР, а также награжден платиновой звездой «ЧВК Вагнера».
«Просто так такое звание не дают. Для меня показателен момент присвоения Героя России именно бойцу частной военной компании. Мы наконец-то прошли точку, после которой о них публично можно говорить, как о героях, рыцарях плаща и кинжала, выполняющих важную государственную работу. То, с каким творческим подходом они выполняют поставленные боевые задачи, говорит нам о том, что это одно из лучших подразделений современной Российской армии», — заявил Апачев.
Музыкант поделился опытом общения с сотрудниками «оркестра». Лично с Алексеем Нагиным он знаком не был, но считает его настоящим патриотом, о котором надо говорить и прославлять его имя.
«В "ЧВК Вагнера" просто так никого не берут, и каждый, кто имеет отношение к этой компании, уже зарекомендовал себя. У меня много друзей, которые прошли горячие точки, не только Донбасс 2014 года, но и Сирию с Ливией. Всех, кого я знаю из "музыкантов", — это примеры мужества, настоящие герои. Молчаливые, уравновешенные люди, которые просто выполняют свою работу», — подчеркнул собеседник ФАН.
Аким Апачев считает, что подвиги сотрудников российской частной военной компании необходимо предавать огласке. Именно поэтому он посвятил бойцам «оркестра» несколько песен, таких как «Лето и арбалеты» и «Бородатый Триполи».
«Я сам часто встречался с "вагнеровцами". К сожалению, у меня нет контактов их руководства, но, я надеюсь, когда-нибудь эта встреча состоится, и мы пожмем друг другу руки. Сейчас я говорю от лица моей песни, которая посвящена бойцам, принимавшим участие в военных действиях в Сирии.
"Бородатый Триполи" написан не потому, что я хотел кому-то угодить, я просто считал нужным и важным придать публичности героизм моих товарищей, которые сражались в тех тяжелых боях. Еще раз подчеркну, что я бесконечно рад, что достойные мужи Отечества выходят из тени», — заключил Апачев.
Проститься с Героем России прибыли родственники и друзья с разных краев страны. Также траурную церемонию посетил губернатор области Алексей Бочаров. Был замечен на похоронах и петербургский предприниматель Евгений Пригожин, который выпустил новый блокбастер «Лучшие в аду», рассказывающий об одной из военных операций, которой руководил погибший Нагин.
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