Музыкант Аким Апачев: командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин является бесспорным героем и примером настоящего мужества

Тот факт, что Алексей Нагин награжден тремя орденами Мужества, уже говорит о нем как о человеке большой души. Так Аким Апачев, автор песен «Лето и арбалеты» и «Бородатый Триполи», посвященных мужеству бойцов «ЧВК Вагнера», отозвался о Герое России, похороненном сегодня в Волгограде.