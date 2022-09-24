Власти Владимирской области заявили, что мобилизованные по ошибке граждане вернутся домой

Жители Владимирской области, которые были ошибочно призваны в ходе частичной мобилизации, вернутся домой, заявил глава региона Александр Авдеев.
Российский СМИ начали публиковать информацию о различных инцидентах в ходе призыва. Губернатор Владимирской области заверил, что каждый случай разбирается и индивидуально, и комиссионно.
«В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Глава региона заявил, что большинство сообщений о мобилизации носят «провокационный характер». Он добавил, что всю подобную информацию он держит на личном контроле.
Александр Авдеев подчеркнул, что все призывники в обязательном порядке пройдут медицинское освидетельствование, прежде чем отправиться к месту службы. Также все мобилизованные граждане отправятся на курс боевой подготовки.