Второй день референдума. Жители Донецка хвалят смешанный режим голосования

Идет второй день референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Голосование проходит в смешанном режиме: в первые четыре дня жители городов могут заполнить бюллетень недалеко от дома, а 27 сентября — на участке.
Жители Донецка благодарят власть за предоставленную возможность голосовать на придомовых территориях, ведь идти до участка во время обстрела опасно.
«Хорошо, что подумали. Такой режим смешанный. Подумали о людях, о членах комиссии, которые герои у нас, ходят в такой обстановке. Мы сейчас будем голосовать в подъезде, потому что мы слышали прилеты. Люди рискуют своей жизнью, но люди у нас молодцы», — поделилась местная жительница.
В Калининском районе Донецка за доставку бюллетеней на придомовые территории отвечает учитель истории Георгий Рубан. За эти восемь лет мужчина потерял друзей и однополчан. Стать частью этого референдума считает своим гражданским долгом.
«Мы все эти годы, все восемь лет жили надеждой, как бы приблизить тот момент, когда вследствие референдума мы вошли в состав РФ. Каждый из наших патриотов должен принять активное участие в этом референдуме. Каждый. Если бы была возможность и не было обстрелов, я уверен, у нас были бы огромные очереди во время проведения референдума. Парадокс, но чем сильнее обстрел, тем больше к нам люди тянутся голосовать. Мы ко всему привыкли», — рассказал мужчина.