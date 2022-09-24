Второй день референдума. Жители Донецка хвалят смешанный режим голосования

Идет второй день референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Голосование проходит в смешанном режиме: в первые четыре дня жители городов могут заполнить бюллетень недалеко от дома, а 27 сентября — на участке.