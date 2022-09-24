Зеленский угрожает Донбассу захватом: в чем смысл указа о «военных администрациях»

Напомним, в Луганской народной республике, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к России. Киевский режим пытался запрещать эти мероприятия. Кроме того, Зеленский распоряжался о создании 15 военных администраций в Запорожском регионе, однако глава области заявил, что юридической силы такие указы не имеют.