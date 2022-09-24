Зеленский угрожает Донбассу захватом: в чем смысл указа о «военных администрациях»

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение генштабу ВСУ и областным центрам принять все необходимые меры для создания 20 военных администраций на неподконтрольных Киеву территориях Луганской Народной Республики. Что под этим распоряжением подразумевает украинский лидер, объяснил корреспонденту ФАН член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.
«Очевидно, что это угроза, то есть он угрожает, что сейчас эти войска войдут на территорию ЛНР и, соответственно, там будут работать уже эти военные администрации. Я это так воспринимаю. Вряд ли это связано с проведением референдума в Луганской Народной Республике — он просто угрожает тем, что он захватит Луганскую область, и все», — высказал свое мнение политолог.
Напомним, в Луганской народной республике, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к России. Киевский режим пытался запрещать эти мероприятия. Кроме того, Зеленский распоряжался о создании 15 военных администраций в Запорожском регионе, однако глава области заявил, что юридической силы такие указы не имеют.