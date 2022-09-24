USNI: США испытывают серьезные сложности с обслуживанием военных кораблей

Обслуживание кораблей ВМС США проходит со значительными задержками. Это может стать серьезной проблемой, учитывая, что промышленные мощности Китая в три раза превышают американские. Об этом пишет сайт US Naval Institute.
По информации издания, обслуживание американских кораблей отстает в общей сложности на 4200 дней, что эквивалентно сокращению флота на 10 кораблей в год. По словам директора по техническому обслуживанию флота командования ВМС США контр-адмирала Билал Грина, к концу 2022 года своевременно будут завершены только 36% работ.
Отмечается, что в настоящее время американские ВМС имеют в наличии 41 боеспособный надводный корабль, работы ведутся еще на 100 кораблях. В то время как численность Военно-морских сил Китая превысила уже 355 единиц.