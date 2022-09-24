USNI: США испытывают серьезные сложности с обслуживанием военных кораблей

По информации издания, обслуживание американских кораблей отстает в общей сложности на 4200 дней, что эквивалентно сокращению флота на 10 кораблей в год. По словам директора по техническому обслуживанию флота командования ВМС США контр-адмирала Билал Грина, к концу 2022 года своевременно будут завершены только 36% работ.