Обогащает человека: военный эксперт Литовкин оценил значимость фильма «Лучшие в аду» и патриотического кино

Новый блокбастер, созданный в лучших традициях военного кино, скоро появится на экранах. Трейлер картины «Лучшие в аду» от авторов «Солнцепека» за несколько дней набрал полмиллиона просмотров. В беседе с ФАН журналист, военный обозреватель, эксперт, писатель, полковник запаса Виктор Литовкин оценил значимость подобного кино.
Документально-художественная лента «Лучшие в аду» — первый фильм, рассказывающий о специальной военной операции и военных, которые защищают Донбасс. С первых секунд трейлера зрителю станет понятно, что картина расскажет без прикрас о работе вооруженных сил. По мнению Виктора Литовкина, кино, как и другое искусство, должно вызывать в человеке правильные чувства.
«Для меня искусство — это то, что обогащает человека, его сердце, душу, ум. Хорошо, когда снимают военное кино специалисты, когда на экране все соответствует действительности. Кино должно комплексно воздействовать на человека, вызывать в нем патриотические чувства, гордость за свои вооруженные силы, желание защищать родину, свой отчий дом, своих родных и близких. Армия ведь и для этого существует, а не только для того, чтобы на парады ходить», — добавил эксперт.
Ранее идею фильма оценил политолог Александр Вершинин. По его мнению, блокбастер «Лучшие в аду» продемонстрирует отважность и героизм россиян. Эксперт также добавил, что картин, посвященных подвигам «сильной и отважной» российской армии, должно быть как можно больше.