Обогащает человека: военный эксперт Литовкин оценил значимость фильма «Лучшие в аду» и патриотического кино

Документально-художественная лента «Лучшие в аду» — первый фильм, рассказывающий о специальной военной операции и военных, которые защищают Донбасс. С первых секунд трейлера зрителю станет понятно, что картина расскажет без прикрас о работе вооруженных сил. По мнению Виктора Литовкина, кино, как и другое искусство, должно вызывать в человеке правильные чувства.