Эксперт Березина перечислила пять способов потратить материнский капитал

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что пособие на первого ребенка с февраля 2023 года должно вырасти до 589,5 тысячи рублей, а на второго — до 779 тысяч. Родители имеют право потратить эти деньги на покупку жилья, погашения ипотеки, обеспечения образования детей, формирования накопительной пенсии для матери, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида.