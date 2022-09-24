Эксперт Березина перечислила пять способов потратить материнский капитал

Граждане РФ могут использовать материнский капитал на различные цели, при этом оставаясь в рамках закона, рассказала руководитель проектов сервиса «Актион Госфинансы» Ольга Березина.
В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что пособие на первого ребенка с февраля 2023 года должно вырасти до 589,5 тысячи рублей, а на второго — до 779 тысяч. Родители имеют право потратить эти деньги на покупку жилья, погашения ипотеки, обеспечения образования детей, формирования накопительной пенсии для матери, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида.
«Самым популярным расходом из средств маткапитала является улучшение жилищных условий. Однако, купить или построить жилье без ипотеки сразу не получится, в этом случае ребенку должно исполнится три года. А заплатить взнос по ипотеке на жилье или погасить долг уже по имеющейся ипотеке на жилье можно сразу после рождения ребенка», — отметила Березина.
Эксперт также указала, что после расхода пособия на одну из перечисленных целей семья может потратить остаток на другие разрешенные цели.