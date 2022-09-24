США и Украина запросили заседание Совбеза ООН из-за референдумов в ЛДНР

Соединенные Штаты инициировали заседание Совбеза ООН из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщили журналисты.
По информации РИА Новости, вместе с Вашингтоном заседание запросили Украина и Албания.
«США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов», — сообщил источник издания в Совбезе.
Ранее сообщалось, что 23 сентября на освобожденных территориях Украины началось народное голосование по вхождению регионов в состав РФ.