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США и Украина запросили заседание Совбеза ООН из-за референдумов в ЛДНР

Политика
США и Украина запросили заседание Совбеза ООН из-за референдумов в ЛДНР

Соединенные Штаты инициировали заседание Совбеза ООН из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщили журналисты.

По информации РИА Новости, вместе с Вашингтоном заседание запросили Украина и Албания.

«США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов», — сообщил источник издания в Совбезе.

Ранее сообщалось, что 23 сентября на освобожденных территориях Украины началось народное голосование по вхождению регионов в состав РФ.
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