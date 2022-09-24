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Двухлетняя девочка попала в больницу после падения из окна третьего этажа в Уфе

Происшествия
Двухлетняя девочка попала в больницу после падения из окна третьего этажа в Уфе

Из окна третьего этажа жилого дома в Уфе выпала двухлетняя девочка. Малышка выжила, но получила травмы. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты башкирской столицы.

Инцидент произошел сегодня на Баргузинской улице. Отмечается, что свидетелем несчастного случая стал отец девочки, который гулял на улице со старшим ребенком. Именно он и вызвал дочери скорую помощь.

В настоящий момент в данной ситуации разбираются компетентные органы. Причины и обстоятельства случившегося станут известны позднее.
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