Двухлетняя девочка попала в больницу после падения из окна третьего этажа в Уфе

Из окна третьего этажа жилого дома в Уфе выпала двухлетняя девочка. Малышка выжила, но получила травмы. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты башкирской столицы.
Инцидент произошел сегодня на Баргузинской улице. Отмечается, что свидетелем несчастного случая стал отец девочки, который гулял на улице со старшим ребенком. Именно он и вызвал дочери скорую помощь.
В настоящий момент в данной ситуации разбираются компетентные органы. Причины и обстоятельства случившегося станут известны позднее.