Стас Костюшкин вспомнил, как поддерживал жителей ЛНР и ДНР в 2017 году

Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что поддерживал жителей Донбасса еще пять лет назад. Артист посещал Луганскую и Донецкую народные республики в 2017 году.
«Это прямо фронт в Донецке, ДНР. Мы ездили тогда, поддерживали Луганск, поддерживали Донецк», — вспомнил Костюшкин в беседе с ведущей Пятого канала Светланой Шевченко.
По словам певца, он работал в городе Стаханов в ЛНР. При этом в 2014 и 2017 году артист получил очень много странных комментариев. Костюшкина критиковали за поддержку жителей Донбасса.
При этом на выступлениях было 5 тысяч взрослых, женщин и детей, отметил певец. По мнению артиста, комментаторы не понимали, о ком пишут.