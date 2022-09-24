Волгоградские власти отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы

Администрация Волгоградской области сообщила об отмене решения о мобилизации 58-летнего директора школы в хуторе Калмыковский Александра Фальтина.
В соцсетях ранее появилось видео, на котором запечатлена дочь мужчины. Она рассказала, что ее отцу принесли повестку 21 сентября. Фальтин обучался на военной кафедре в университетские годы. Всю жизнь мужчина проработал в школе.
«Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. …Уже сегодня Александр Фальтин будет доставлен к месту жительства», — заявили в администрации Волгоградской области.
В Министерстве обороны России ранее разъяснили правила частичной мобилизации. В приоритете находятся стрелки, артиллеристы, танкисты, водители и механики-водители.