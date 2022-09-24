Самая большая и защищенная Родина: Андрей Климов объяснил свою уверенность в результатах референдумов

В Совете Федерации уверены в подавляющем большинстве голосов за присоединение к Российской Федерации на референдумах, которые сейчас проходят в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Украины. Сенатор Андрей Климов объяснил, что этот результат вытекает не только из человеческих желаний, включая потребность в защите, но и даже чисто из прагматизма.
«Если забыть морально-нравственную сторону всей этой истории (хотя забывать не надо), ведь что получается: вы сравните сегодняшнюю социально-экономическую обстановку в Соединенных Штатах Америки, в Европейском союзе, на Украине и в России — она у нас постабильней. И это объясняется прежде всего тем, что Российская Федерация на своей территории имеет треть мировых ресурсов, а проживает у нас, дай бог, 2% населения Земли. Таким образом, вливаясь в наш общий коллектив, люди, которые становятся нашими гражданами, они получают сразу свою Родину — самую большую по площади в мире, самую обеспеченную в мире, самую защищенную во всех смыслах в мире и находящуюся в наиболее устойчивом в современном мире социально-экономическом положении. И это мы так, на секундочку, вынесли за скобки моральные аспекты всякие, духовные (что, повторяю еще раз, делать не надо). То есть даже абсолютно рациональный подход все равно говорит в пользу этого выбора, а не другого. Ждем успешного завершения референдума и надеемся, что мы уже тут вместе будем жить в одном большом государстве», — объяснил собеседник ФАН.
Ранее Андрей Климов объяснил, как результаты референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут способствовать большей защищенности этих территорий от агрессии киевского режима и его западных кураторов.