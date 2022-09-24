Самая большая и защищенная Родина: Андрей Климов объяснил свою уверенность в результатах референдумов

В Совете Федерации уверены в подавляющем большинстве голосов за присоединение к Российской Федерации на референдумах, которые сейчас проходят в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Украины. Сенатор Андрей Климов объяснил, что этот результат вытекает не только из человеческих желаний, включая потребность в защите, но и даже чисто из прагматизма.