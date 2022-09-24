Прощание с героем: как проводили в последний путь погибшего в Донбассе Алексея Нагина

Гости траурной церемонии рассказали о личных качествах и смелых поступках бойца.
На Аллее Славы Центрального кладбища Волгограда прошли похороны Героя России Алексея Нагина, погибшего при исполнении долга в боях за освобождение Донбасса. Погребению предшествовала траурная церемония, состоявшаяся в Триумфальном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва».
На прощание с бойцом пришли его родственники, друзья, сослуживцы и официальные лица. Все они смогли высказаться о том, каким человекам он был.
Родственники рассказали, что Алексей был добрым и отзывчивым человеком, который умел постоять за себя. С самого детства он защищал слабых и демонстрировал свою решимость в трудную минуту.
Погибший побывал во многих горячих точках: после службы в армии он заключил контракт, воевал в Чечне и Грузии, затем поступил на работу в «ЧВК Вагнера», с бойцами которой боролся с террористами в Сирии и Ливии. В зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса он оказался в качестве командира подразделения.
Тамара Андреевна, тетя погибшего, отметила, что Андрей Нагин имел обостренное чувство долга.
«Я его просила: "Лешенька, сынок, ну брось ты все это, брось. Остепенись, хватит, пора семью заводить". А он говорит: "Тетя Тома, я по-другому уже не могу. Мое призвание — служить Родине. Я ее буду защищать все время". Я говорю: "Вот ты где-то там бьешься, за что?" А он мне говорит: "Пусть я буду воевать на чужой земле за свой народ, чем они придут на нашу землю". Эти его слова я запомнила», — рассказала женщина.
Также среди гостей присутствовали различные общественные и политические деятели. В частности, взял слово присутствовавший на траурном мероприятии глава региона Андрей Бочаров. Он высказал соболезнования и слова уважения в адрес родителей Нагина, похвалив его за самоотверженную службу своей стране.
«Подвиг Алексея Нагина навсегда останется в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Волгоградской области. Государственные награды вручены семье нашего боевого товарища», — заявил губернатор.
За свою работу и героизм еще при жизни Нагин был трижды удостоен ордена Мужества. Он погиб в Донбассе 20 сентября во время боя с украинскими националистами, превосходящих числом наступающие на них силы.
Посмертно боец получил звание Героя России, ЛНР и ДНР, а также платиновую звезду «ЧВК Вагнера».
Память о нем сохранится не только в сердцах близких, но и в массовой культуре. Сейчас к премьере готовится новый фильм «Лучшие в аду» от студии Aurum Production. Сюжет картины пока не разглашается, однако есть сведения, что она будет рассказывать об одной из боевых операций, в которой участвовал Алексей Нагин. Кроме того, он помогал в съемках кинокартины, снятой по инициативе Евгения Пригожина, упоминание о чем можно увидеть на официальном постере.