Прощание с героем: как проводили в последний путь погибшего в Донбассе Алексея Нагина

Память о нем сохранится не только в сердцах близких, но и в массовой культуре. Сейчас к премьере готовится новый фильм «Лучшие в аду» от студии Aurum Production. Сюжет картины пока не разглашается, однако есть сведения, что она будет рассказывать об одной из боевых операций, в которой участвовал Алексей Нагин. Кроме того, он помогал в съемках кинокартины, снятой по инициативе Евгения Пригожина, упоминание о чем можно увидеть на официальном постере.