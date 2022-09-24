Кнутов объяснил, зачем НАТО отправляет на Украину непригодные для ВСУ танки М-55

Поставка странами НАТО на Украину танков М-55, для которых у Киева отсутствуют боеприпасы, является не более чем пропагандистским шагом. Об этом в интервью «Известиям» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Эксперт обратил внимание, что сегодня Украина практически исчерпала весь свой арсенал танков, которым обладала до начала спецоперации ВС РФ.
«Кроме того, уничтожены практически все танки, которыми обладали бывшие страны Варшавского договора, а ныне члены НАТО. Поэтому Запад и вынужден сейчас поставлять такие танки, как Т-55, но с орудиями другого калибра. На сегодняшний день ни Украина, ни многие другие государства подобного рода снарядов не имеют. Поэтому поставка таких танков — это чисто пропагандистская, политическая акция, так как танк без боеприпасов — это фактически не танк, а мишень для гранатометчиков и артиллеристов», — отметил Кнутов.
Похожего мнения придерживается и военный обозреватель Виктор Литовкин, считающий, что поставки непригодных для ведения боевых действий танков на Украину является выгодным для США бизнесом. С одной стороны страны НАТО избавляются от устаревшего вооружения, с другой, берут у Вашингтона кредиты для заказов новых видов вооружений у американского ВПК.