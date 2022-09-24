Кнутов объяснил, зачем НАТО отправляет на Украину непригодные для ВСУ танки М-55

Похожего мнения придерживается и военный обозреватель Виктор Литовкин, считающий, что поставки непригодных для ведения боевых действий танков на Украину является выгодным для США бизнесом. С одной стороны страны НАТО избавляются от устаревшего вооружения, с другой, берут у Вашингтона кредиты для заказов новых видов вооружений у американского ВПК.