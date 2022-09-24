Бывшее начальство порта в Бердянске уничтожило документы сотрудников после начала СВО

Сбежавшее после начала спецоперации РФ руководство бердянского порта на Азовском море уничтожило документы сотрудников. Об этом сообщил новый глава морской гавани Бердянска Владимир Стельмаченко.
В беседе с РИА Новости управленец отметил, что бывшее начальство порта вывозило, прятало и даже уничтожало трудовые книжки подчиненных. В будущем из-за этого у людей могут возникнуть проблемы, в частности при оформлении пенсии.
«С момента начала войсковой спецоперации бывшим руководством Бердянского морского торгового порта был предпринят... подлейший шаг в отношении своего коллектива», — возмутился Стельмаченко.
Ранее сообщалось, что мэр Бердянска Александр Сауленко сообщил о разминировании морского порта.