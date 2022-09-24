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Сын Михаила Круга признался, что его выгнали из кадетского училища за беспредел

Шоу-бизнес
Сын Михаила Круга признался, что его выгнали из кадетского училища за беспредел

Сын знаменитого шансонье Михаила Круга Александр объяснил, почему не окончил кадетское училище. Юношу выгнали из кадетского корпуса за неподобающее поведение и беспредел.

Вдова певца отдала сына в училище, чтобы там его научили дисциплине. Однако юноша отказался подчиняться правилам.

«Я мог наорать на воспитателя, еще что-нибудь сделать. Бросить, например, в воспитателя со словами: "Мне не нравится, как ты со мной общаешься". Захотели как-то с пацанами просто подраться подушками, заходит воспитатель: "Эй, вы что тут делаете?" Построили нас в шеренгу в коридоре, заставили учить правила, а я такой: "Не хочу"», — признался Круг-младший в интервью «Жизни».

По словам юноши, однажды он вообще показал неприличный жест подполковнику. Сын шансонье мог стать младшим сержантом, но потерял веру в кадетский корпус. Позднее у Круга-младшего не сложилось с обучением в Щукинском училище, поскольку одногруппники его недолюбливали.
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