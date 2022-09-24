Сын Михаила Круга признался, что его выгнали из кадетского училища за беспредел

По словам юноши, однажды он вообще показал неприличный жест подполковнику. Сын шансонье мог стать младшим сержантом, но потерял веру в кадетский корпус. Позднее у Круга-младшего не сложилось с обучением в Щукинском училище, поскольку одногруппники его недолюбливали.