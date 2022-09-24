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Егор Крид поделился фотографией со съемок шоу «Голос. Дети»

Шоу-бизнес
Егор Крид поделился фотографией со съемок шоу «Голос. Дети»

Певец Егор Крид занял место в кресле наставника в вокальном шоу «Голос. Дети». Артист опубликовал снимок со съемок проекта в социальных сетях.

«Сорри, что выпал со стримов на пару дней. Подготовки к концерту, концерт и два дня съемок с утра до вечера в «Голос. Дети»» — написал Крид.
Егор Крид поделился фотографией со съемок шоу «Голос. Дети»

Наставницей в проекте стала и певица МакSим. Для нее это первый подобный опыт. При этом артистка владеет собственной школой, в которой помогает раскрыться молодым талантам.

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