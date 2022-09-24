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Байден хочет оказать давление на энергоотрасль для снижения стоимости бензина в США

Экономика
Байден хочет оказать давление на энергоотрасль для снижения стоимости бензина в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил сотрудникам администрации, которые курируют экономические вопросы, надавить на энергетическую отрасль для снижения цен на топливо

Пресс-служба Белого дома опубликовала сообщение, где рассказала о встрече Байдена и вице-президента Камалы Харрис с главой минфина Джанет Йеллен, министром торговли Джиной Раймондо. Они обсудили процессы развития мировой экономики.

«Экономическая стратегия США, ориентированная на долгосрочный рост и инвестиции, увеличение производства и бюджетную дисциплину, позволила нашей стране пережить сложные времена в мире, находясь в максимально выигрышном положении», — говорится в сообщении.

Журналисты The Wall Street Journal ранее заявили, что США утрачивают свою нефтяную подушку безопасности из-за реализации плана по снижению цен на черное золото по всему миру.
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