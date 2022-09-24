Сборная России по футболу обыграла Киргизию в первом матче в 2022 году

Российская футбольная сборная победила Киргизию в первой встрече в 2022 году.
Товарищеский матч сборных Киргизии и России состоялся 24 сентября на стадионе Долона Омурзакова. Игра в Бишкеке завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
В середине первого тайма Алимардон Шукуров вывел хозяев вперед. На 30-й минуте форвард московского «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет. Незадолго до финального свистка полузащитник «Ростова» Даниил Уткин принес российской сборной победу.
Игра в Бишкеке стала для команды Валерия Карпина первой в 2022 году. Российская сборная временно отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Планируется, что следующие контрольные игры с участием национальной команды пройдут в ноябре.