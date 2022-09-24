Сборная России по футболу обыграла Киргизию в первом матче в 2022 году

Игра в Бишкеке стала для команды Валерия Карпина первой в 2022 году. Российская сборная временно отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Планируется, что следующие контрольные игры с участием национальной команды пройдут в ноябре.