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Сборная России по футболу обыграла Киргизию в первом матче в 2022 году

Спорт
Сборная России по футболу обыграла Киргизию в первом матче в 2022 году

Российская футбольная сборная победила Киргизию в первой встрече в 2022 году.

Товарищеский матч сборных Киргизии и России состоялся 24 сентября на стадионе Долона Омурзакова. Игра в Бишкеке завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В середине первого тайма Алимардон Шукуров вывел хозяев вперед. На 30-й минуте форвард московского «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет. Незадолго до финального свистка полузащитник «Ростова» Даниил Уткин принес российской сборной победу.

Игра в Бишкеке стала для команды Валерия Карпина первой в 2022 году. Российская сборная временно отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Планируется, что следующие контрольные игры с участием национальной команды пройдут в ноябре.
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