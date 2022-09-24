Экс-премьер Польши Качиньский возмутился из-за «недостаточной» помощи Германии Украине

Германия оказывает «недостаточную» помощь Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши, лидер ведущей партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.
Политик также обвинил немецкие власти в том, что те настаивают на «невыгодном» для Киева мире.
«Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит… Германия может больше, но не делает этого», — сказал руководитель PiS во время встречи с жителями Олесницы.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц ранее объяснил отказ его страны от поставок танков на Украину. По его словам, Берлин будет принимать такие решения только вместе с союзниками.