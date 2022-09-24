Поддержка Соцфондом семей с детьми в 2023 году составит почти 2 трлн рублей

Социальный фонд России в следующем году намерен потратить почти 2 трлн рублей на помощь семьям с детьми, сообщает пресс-служба Минтруда.
Также планируется оказать поддержку пенсионерам на сумму свыше 9,5 трлн рублей.
«Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года представлен Минтрудом России на портале для общественного обсуждения на экспертизу», — говорится в публикации.
Социальный фонд с начала 2023 года будет осуществлять все те меры поддержки и страховые выплаты, за которые в настоящее время отвечают Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
В департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО ранее рассказали о реализации программы «Молодая семья». Так, 1285 ямальских семей смогут улучшить свои жилищные условия благодаря дополнительному финансированию, пишет «Север-Пресс».