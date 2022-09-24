«Поле боя» переместится в Европу: сенатор Климов о росте безопасности после референдумов

Так что на сегодняшний день это действительно шанс обеспечить более серьезный уровень безопасности тем людям, которые идут голосовать на референдумах. И, конечно, это перспектива будущего, которая открывается перед жителями указанных территорий — становясь гражданами РФ, они становятся гражданами одной из трех сверхдержав на Земле, обращает внимание собеседник ФАН. Климов имеет в виду Россию, США и Китай. И, конечно, это очень серьезный уровень гарантий безопасности, заключил сенатор.