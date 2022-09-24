«Поле боя» переместится в Европу: сенатор Климов о росте безопасности после референдумов

ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины проводят референдумы о присоединении к Российской Федерации уже второй день. Голосование завершится 27 сентября, и многие эксперты полагают, что решение населения этих регионов будет положительным. Причем с большим перевесом. Но поможет ли это защитить людей от агрессии киевского режима и его западных кураторов? На вопрос корреспондента ФАН ответил член Совета Федерации Андрей Климов.
«На мой взгляд, это последняя возможность политико-правовым путем остановить натовскую агрессию против Новороссии. Потому что когда ее регионы станут частью Российской Федерации, воевать придется уже с Россией на ее суверенной территории. А это совершенно иная история. Вот там (на Западе. — Прим. ФАН) есть такой Жозеп Боррель, он сказал недавно, что на поле боя им надо побеждать Россию. Только тогда (после референдумов. — Прим. ФАН) поле боя становится совсем другим. Не знаю, понимает ли это 75-летний человек, но в это «поле боя» попадает фактически вся континентальная Европа. По крайней мере, те ее страны, которые не прекратят враждебные действия в отношении России», — предупредил российский сенатор.
А ведь в РФ еще и частичную мобилизацию объявили: то есть мы показали свою готовность всеми доступными нам средствами отстаивать свободу, независимость и безопасность, продолжил политик. И в этом случае дела так называемого коллективного Запада плохи, потому что к такого рода развитию событий они никогда не были готовы, считает он.
«Осознают они это или нет, но у нас в данном конкретном случае решается уже два вопроса. Первый — очень, очень актуальный и очень важный: возникает дополнительная возможность политико-правовым путем обеспечить значительно более высокую безопасность людей, которые живут в Новороссии. Вторая задача стратегическая — это воссоединение исторических русских земель по желанию тех, кто на них проживает (это очень важно) и вместе с ними построение будущего для общего нашего народа, для всех россиян независимо от их национальности», — объясняет эксперт.
Так что на сегодняшний день это действительно шанс обеспечить более серьезный уровень безопасности тем людям, которые идут голосовать на референдумах. И, конечно, это перспектива будущего, которая открывается перед жителями указанных территорий — становясь гражданами РФ, они становятся гражданами одной из трех сверхдержав на Земле, обращает внимание собеседник ФАН. Климов имеет в виду Россию, США и Китай. И, конечно, это очень серьезный уровень гарантий безопасности, заключил сенатор.
Ранее Андрей Климов призвал не обращать внимания на признание или непризнание западными странами итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. Он напомнил, что Прибалтику за СССР Штаты не признали до самого развала Союза. Однако это не мешало нам строить с ними экономические и политические отношения.