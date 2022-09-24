Спасательный департамент посоветовал эстонцам ходить в туалет с мусорными мешками

Премьер-министр европейской страны Кая Каллас накануне объявила, что в стране могут начаться перебои с подачей электроэнергии, а некоторые регионы вовсе останутся без света. После этого СМИ начали выпускать материалы о том, как выжить без привычных благ цивилизации.