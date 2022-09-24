Спасательный департамент посоветовал эстонцам ходить в туалет с мусорными мешками

Гражданам Эстонии следует запастись мусорными мешками на случай отключения канализации, посоветовал сотрудник местного спасательного департамента.
Премьер-министр европейской страны Кая Каллас накануне объявила, что в стране могут начаться перебои с подачей электроэнергии, а некоторые регионы вовсе останутся без света. После этого СМИ начали выпускать материалы о том, как выжить без привычных благ цивилизации.
«Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчик. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», — объяснил спасатель.
Жители Эстонии после предупреждения Каллас начали массово скупать электрогенераторы и продукты с длительным сроком годности. Европейцы также запасаются кормами для животных, фонариками, батарейками и предметами личной гигиены.