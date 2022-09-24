Инфляция в Польше бьет новые рекорды

По данным Центрального банка Польши, в августе 2022 года цены товаров и потребительских услуг выросли на 16,1% в сравнении с августом 2021. Это самый высокий показатель с 1997 года, когда рост цен и товаров был на уровне 16,6%. В сравнении с июлем уровень инфляции повысился на 0,8%.