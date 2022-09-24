Инфляция в Польше бьет новые рекорды

Варшава, 24 сентября. Инфляция в Польше может вырасти в сентябре, достигнув пика к концу года. Об этом сообщает министр финансов страны Магдалена Жечковская.
«Мы прогнозируем, что в сентябре может наблюдаться рост инфляции примерно до 16,4%», — заявила Жечковская телеканалу RMF FM.
По данным Центрального банка Польши, в августе 2022 года цены товаров и потребительских услуг выросли на 16,1% в сравнении с августом 2021. Это самый высокий показатель с 1997 года, когда рост цен и товаров был на уровне 16,6%. В сравнении с июлем уровень инфляции повысился на 0,8%.
Продукты в Польше подорожали на 17,4%, энергоносители на 40,3%, а топливо — на 23,3% в годовом выражении.
«Я все еще надеюсь, что самая высокая точка инфляции будет в этом году... в конце следующего года инфляция должна начать падать», — отметила министр финансов.
По словам Жечковской, Польша не войдет в рецессию, но с высокой вероятностью столкнется с экономическим спадом.
Польша борется с неудержимым ростом цен, который достиг самого высокого уровня за четверть века. По мнению экономистов, вместе с замедлением роста это может привести к рецессии крупнейшей экономики восточного крыла ЕС.
Инфляция в европейских странах достигла рекордных показателей в результате антироссийских санкций и роста цен на энергоносители. Ожидается, что надвигающаяся рецессия существенно ухудшит уровень жизни обычных граждан.