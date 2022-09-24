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Власти Калининградской области разъяснили, кому запрещено выезжать из России

Общество
Власти Калининградской области разъяснили, кому запрещено выезжать из России

Власти Калининградской области разъяснили гражданам, кто не может покинуть пределы РФ в связи с объявленной частичной мобилизацией.

Речь идет только о тех, кто получил повестки. Если человек подходит для службы по всем параметрам, но его не призвали, он имеет право на выезд, разъяснили власти Калининградской области.

Комиссариат передает в пограничную службу списки подлежащих частичной мобилизации граждан, рассказал главный военком области Юрий Бойченко. Если на паспортном контроле человеку говорят, что выезд невозможен, это значит, что на него есть повестка, рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Россияне ранее рассказали об опыте прохождения контроля для выезда на границу. Турист, летевший из Сочи в Ереван, заявил, что процедура заняла всего несколько минут. Некоторым мужчинам пришлось пройти дополнительную проверку.
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