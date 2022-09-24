Депутаты предложили единовременную выплату для мобилизованных в размере 300 тысяч рублей

Ранее о региональных мерах финансовых гарантий россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям сообщили в разных субъектах России. В некоторых регионах были также приняты решения о единоразовых перечислениях денег, другие выделили средства на ежемесячные выплаты в период прохождения военной службы.