Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Российский президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в конце сентября, сообщили осведомленные источники из парламента.
По информации РИА Новости, возможной датой выступления главы государства может стать 30 сентября.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого говорил, что точных сроков оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пока нет.
Ранее в администрации главы государства допускали тот факт, что российский лидер обратится к парламенту именно осенью.