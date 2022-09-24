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Житель Луганска рассказал наблюдателю из Камеруна о значении референдума

Политика
Житель Луганска рассказал наблюдателю из Камеруна о значении референдума

Референдум по присоединению к России представляет собой результат борьбы граждан Донбасса и освобожденных территорий Украины за равноправие. Такое мнение выразил один из жителей ЛНР.

Он признался наблюдателю из Камеруна, что рад случившемуся. По его словам, 2014 год продемонстрировал, что Украина не позволяет русскоязычному населению использовать свой язык и продвигать собственную культуру.

«И Луганская область, Донецкая область стали бороться за равноправие — гражданское, политическое, человеческое. Сейчас это итог. Конечно, все не так просто. Надо повоевать, позащищать, побороться. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — отметил житель Луганска.

Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, чем может закончиться референдум в Запорожской области. По его мнению, в случае включения региона в состав РФ он может носить название Запорожский край.
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