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Костюшкин объяснил желание Пугачевой стать иноагентом вместе с Галкиным

Шоу-бизнес
Костюшкин объяснил желание Пугачевой стать иноагентом вместе с Галкиным

Певец Стас Костюшкин предположил, почему примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила стать иноагентом вслед за своим супругом, юмористом Максимом Галкиным, который попал в этот список раньше.

«Зачем вносить себя в список иноагентов я, конечно, не могу понять. Но, наверное, захотелось какой-то модной приставки еще к своим каким-то реалиям. Певица, легенда, иноагент. Чтобы было больше. Сейчас это модно», — заявил Костюшкин Пятому каналу.

Он отметил, что в данный момент в Примадонне говорит не «женщина на сцене», а «женщина на кухне» и призвал воспринимать ее просто как жену Галкина. А ведь раньше Костюшкин даже пытался попасть к певице на «Рождественские встречи».
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