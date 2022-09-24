Героя России Алексея Нагина проводили в последний путь в Волгограде

Алексей Юрьевич Нагин родился 21 марта 1981 года на Волгоградской земле. Пройдя срочную военную службу, он выбрал делом своей жизни служение Родине: принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, где проявил беспримерное мужество и героизм, потом воевал в Сирии и на территории Украины. Нагин был неоднократно ранен, но после восстановления всегда возвращался в строй.