Героя России Алексея Нагина проводили в последний путь в Волгограде

Алексей Нагин пал смертью храбрых 20 сентября при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Указом президента Владимира Путин бойцу присвоено звание Героя Российской Федерации.
Алексей Юрьевич Нагин родился 21 марта 1981 года на Волгоградской земле. Пройдя срочную военную службу, он выбрал делом своей жизни служение Родине: принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, где проявил беспримерное мужество и героизм, потом воевал в Сирии и на территории Украины. Нагин был неоднократно ранен, но после восстановления всегда возвращался в строй.
Когда началась специальная военная операция по защите Донбасса, солдат снова не остался в стороне: за боевое мастерство и безупречную отвагу был награжден тремя орденами «Мужества» и другими государственными наградами.
20 сентября 2022 года Алексей Нагин пал смертью храбрых. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, за проявленное мужество и героизм во время боевого задания ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
Прощание с Нагиным прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, его похоронили на Димитриевском кладбище. Героя проводили в последний сослуживцы, родственники, друзья и земляки. Награда «Звезда Героя» была передана родным во время церемонии прощания.