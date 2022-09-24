Kleine Zeitung: отопление для жителей Австрии подорожает в среднем на 50%

Представитель компании Kelag Energie & Warme, являющейся основным поставщиком энергии в федеральную землю Каринтия, добавил, что потребители увидят в своих платежных документах цену на 20-40 % выше, чем в прошлом году. В то же время президент страны Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия сможет пережить текущую зиму, но «топить, возможно, придется меньше».