Политолог Миронов: демонстрация Россией баллистической ракеты «Сармат» должна вразумить США

Россия должна до 20 февраля 2024 года продемонстрировать американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эта презентация должна показать США, что любая агрессия в сторону РФ недопустима. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил политолог, публицист и историк Григорий Миронов.