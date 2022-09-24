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Политолог Миронов: демонстрация Россией баллистической ракеты «Сармат» должна вразумить США

Армия
Политолог Миронов: демонстрация Россией баллистической ракеты «Сармат» должна вразумить США

Россия должна до 20 февраля 2024 года продемонстрировать американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эта презентация должна показать США, что любая агрессия в сторону РФ недопустима. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил политолог, публицист и историк Григорий Миронов.

По словам эксперта, сегодня Россия значительно опережает США и другие страны НАТО в разработке ядерного и гиперзвукового оружия.

«Конечно, успехи России в производстве оружия, тем более стратегического, не нравятся американцам. А "Сармат" – уникальная система, у которой нет аналогов в мире», — отметил Миронов.

Политолог считает, что имея в своем арсенале такое мощное оружие, как баллистическая ракета «Сармат», России удается сдерживать потенциальных противников от необдуманных действий, в том числе и на территории Украины.
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