Житель Пермского края забрал из банкомата чужие деньги и стал жертвой грабителя

Оба участника инцидента стали фигурантами уголовных дел. Суд признал их виновными и назначил наказание: 65 – летнему мужчине 160 часов обязательных работ, 39–летнему подсудимому полтора года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.