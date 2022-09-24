Житель Пермского края забрал из банкомата чужие деньги и стал жертвой грабителя

Житель Прикамья решил украсть чужие деньги в банкомате, но его тут же ограбили, сообщает пресс-служба управления МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел в одном из магазинов города Чусовой. Местный житель рассказал, что решил забрать в банкомате оставленные предыдущим клиентом 10 тыс. рублей, однако прохожий выхватил деньги и скрылся с места происшествия.
Оба участника инцидента стали фигурантами уголовных дел. Суд признал их виновными и назначил наказание: 65 – летнему мужчине 160 часов обязательных работ, 39–летнему подсудимому полтора года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.