Дуров объяснил удаление некоторых связанных с Россией Telegram-каналов по требованию Apple

Предприниматель Павел Дуров прокомментировал удаление некоторых связанных с Россией и Белоруссией Telegram-каналов.
Модераторы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший к насилию против безоружных людей. Администраторам направили уведомление о недопустимости подобного контента, отметил Дуров.
«Владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного ими предупреждения», — добавил бизнесмен.
По его словам, правила Telegram запрещают публичные призывы к насилию. При этом повторное нарушение правил почти неизбежно приводит к удалению канала, подчеркнул Дуров.