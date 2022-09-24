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Дуров объяснил удаление некоторых связанных с Россией Telegram-каналов по требованию Apple

Общество
Дуров объяснил удаление некоторых связанных с Россией Telegram-каналов по требованию Apple

Предприниматель Павел Дуров прокомментировал удаление некоторых связанных с Россией и Белоруссией Telegram-каналов.

Модераторы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший к насилию против безоружных людей. Администраторам направили уведомление о недопустимости подобного контента, отметил Дуров.

«Владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного ими предупреждения», — добавил бизнесмен.

По его словам, правила Telegram запрещают публичные призывы к насилию. При этом повторное нарушение правил почти неизбежно приводит к удалению канала, подчеркнул Дуров.
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