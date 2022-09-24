МИД Венгрии провел аналогию между политикой ЕС и движением автомобиля в тупик

Евросоюз отказывается признавать ошибочность антироссийских санкций. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Руководитель ведомства дал интервью изданию TAC. По его словам, Брюссель не сможет объяснить правильность своей позиции по Москве незападным странам.
«Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу. Вместо этого он еще сильнее давит на педаль газа в абсолютно иррациональной надежде, что улица на самом деле не заканчивается тупиком», – сказал глава МИД.
Сийярто добавил, что страны за пределами Европы не верят в высказывания Брюсселя.
Ранее Петер Сийярто заявил, что необходимо избежать прямого конфликта между Россией и НАТО. По его словам, такое противостояние может привести к непредвиденным последствиям, которые никому не нужны.