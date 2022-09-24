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Политолог Брутер: военный союз России и Китая сможет противостоять НАТО

Весь мир
Политолог Брутер: военный союз России и Китая сможет противостоять НАТО

Североатлантический альянс является инструментом Вашингтона. Противостоять ему сможет военный союз Москвы и Пекина. Таким мнением с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал избежать прямого столкновения России и НАТО. Его слова передает РИА Новости.

Политолог Владимир Брутер усомнился в том, что североатлантический блок является объединением суверенных государств. Скорее он представляет собой орудие Белого дома и Пентагона.

«Не имеет никакого значения, насколько прочен Альянс. НАТО, как военная единица, не актуальна. Все решения принимаются в Вашингтоне, который обеспечивает силу организации. Что касается Европы, это просто территория», — констатировал эксперт.

Невзирая на мощь североатлантического сообщества, спикер полагает, что ему можно дать достойный ответ. Ведь мир не ограничивается сферой влияния США.

Политолог Брутер: военный союз России и Китая сможет противостоять НАТО
«Противостоять НАТО можно только одним образом. Это военный союз России и Китая», — подчеркнул Брутер.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что Россия фактически сражается с коллективным Западом. Эрудит также указал на то, что на Украине, где правит бандеровская хунта, далеко не все люди поддерживают курс на интеграцию в евро-американские структуры.
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