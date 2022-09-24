Политолог Брутер: военный союз России и Китая сможет противостоять НАТО

Североатлантический альянс является инструментом Вашингтона. Противостоять ему сможет военный союз Москвы и Пекина. Таким мнением с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал избежать прямого столкновения России и НАТО. Его слова передает РИА Новости.
Политолог Владимир Брутер усомнился в том, что североатлантический блок является объединением суверенных государств. Скорее он представляет собой орудие Белого дома и Пентагона.
«Не имеет никакого значения, насколько прочен Альянс. НАТО, как военная единица, не актуальна. Все решения принимаются в Вашингтоне, который обеспечивает силу организации. Что касается Европы, это просто территория», — констатировал эксперт.
Невзирая на мощь североатлантического сообщества, спикер полагает, что ему можно дать достойный ответ. Ведь мир не ограничивается сферой влияния США.
«Противостоять НАТО можно только одним образом. Это военный союз России и Китая», — подчеркнул Брутер.
Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что Россия фактически сражается с коллективным Западом. Эрудит также указал на то, что на Украине, где правит бандеровская хунта, далеко не все люди поддерживают курс на интеграцию в евро-американские структуры.