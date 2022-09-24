Политолог Брутер: военный союз России и Китая сможет противостоять НАТО

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что Россия фактически сражается с коллективным Западом. Эрудит также указал на то, что на Украине, где правит бандеровская хунта, далеко не все люди поддерживают курс на интеграцию в евро-американские структуры.