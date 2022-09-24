Организация «Боевое братство» предложила увековечить память погибшего на фронте Нагина

Алексей Нагин героически погиб 20 сентября во время спецоперации по защите жителей Донбасса. Боец был выдающимся командиром, стратегом и тактиком, который служил в Чечне и Сирии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии прощания вручил родителям Нагина Звезду Героя. Погибший был одним из создателей нового фильма предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в аду», повествующего о российских бойцах.