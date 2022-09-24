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Организация «Боевое братство» предложила увековечить память погибшего на фронте Нагина

Общество
Организация «Боевое братство» предложила увековечить память погибшего на фронте Нагина

Память Героя России Алексея Нагина, погибшего при защите Донбасса, необходимо увековечить в Волгограде, заявили представители общественной организации «Боевое братство».

Военных, которые выполняют задачи в зоне спецоперации, нужно вписывать в историю России как соотечественников, ставших примером мужества и героизма. Они проявили эти черты при выполнении задач в интересах Отечества, отметил офицер в отставке, замруководителя «Боевого братства» Вячеслав Калинин.

«Важнее и честнее называть именами таких героев, как Нагин, улицы, скверы, парки, присваивать имена героев школам, где они учились. Нужно усиливать работу с детьми и молодежью, чтобы дети знали имена настоящих героев, а не выдуманных – из американских мультиков. Герои живут вместе с нами», – подчеркнул Калинин в комментарии изданию «Политика Сегодня».
Организация «Боевое братство» предложила увековечить память погибшего на фронте Нагина

Общественники также указали на необходимость «оппонировать негодяям», которые выступают против переименования скверов и улиц в честь героев. При этом инициаторами увековечивания имен солдат ВС РФ должны выступить не только граждане, но и чиновники.

Алексей Нагин героически погиб 20 сентября во время спецоперации по защите жителей Донбасса. Боец был выдающимся командиром, стратегом и тактиком, который служил в Чечне и Сирии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии прощания вручил родителям Нагина Звезду Героя. Погибший был одним из создателей нового фильма предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в аду», повествующего о российских бойцах.
Алексей Нагин евгений пригожин Донбасс
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