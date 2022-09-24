Организация «Боевое братство» предложила увековечить память погибшего на фронте Нагина

Память Героя России Алексея Нагина, погибшего при защите Донбасса, необходимо увековечить в Волгограде, заявили представители общественной организации «Боевое братство».
Военных, которые выполняют задачи в зоне спецоперации, нужно вписывать в историю России как соотечественников, ставших примером мужества и героизма. Они проявили эти черты при выполнении задач в интересах Отечества, отметил офицер в отставке, замруководителя «Боевого братства» Вячеслав Калинин.
«Важнее и честнее называть именами таких героев, как Нагин, улицы, скверы, парки, присваивать имена героев школам, где они учились. Нужно усиливать работу с детьми и молодежью, чтобы дети знали имена настоящих героев, а не выдуманных – из американских мультиков. Герои живут вместе с нами», – подчеркнул Калинин в комментарии изданию «Политика Сегодня».
Общественники также указали на необходимость «оппонировать негодяям», которые выступают против переименования скверов и улиц в честь героев. При этом инициаторами увековечивания имен солдат ВС РФ должны выступить не только граждане, но и чиновники.
Алексей Нагин героически погиб 20 сентября во время спецоперации по защите жителей Донбасса. Боец был выдающимся командиром, стратегом и тактиком, который служил в Чечне и Сирии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии прощания вручил родителям Нагина Звезду Героя. Погибший был одним из создателей нового фильма предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в аду», повествующего о российских бойцах.