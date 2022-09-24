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Стала известна печальная судьба главного героя фильма «Нахаленок»

Общество
Стала известна печальная судьба главного героя фильма «Нахаленок»

Владимир Семенов стал известным после роли маленького Мишки Коршунова из фильма «Нахаленок». После смерти режиссера Евгения Карелова актер спился и начал бомжевать.

Карелов заметил мальчика на улице — он смотрел на чужие похороны и рыдал. Режиссер был сражен наповал и не только дал ему роль, но и взял ребенка «под свое крыло». Володя появился также в картинах «Павлуха», «Бей, барабан», «Служили два товарища».

Все изменила смерть Карелова, после которой все забыли про Семенова. Он пошел учиться в ПТУ, работал водителем, а потом спился. Жена и дочь ушли от него, а затем бывший актер потерял квартиру. Семенов скончался от инсульта в 48 лет прямо на улице, сообщает «Киноафиша».
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