Стала известна печальная судьба главного героя фильма «Нахаленок»

Владимир Семенов стал известным после роли маленького Мишки Коршунова из фильма «Нахаленок». После смерти режиссера Евгения Карелова актер спился и начал бомжевать.
Карелов заметил мальчика на улице — он смотрел на чужие похороны и рыдал. Режиссер был сражен наповал и не только дал ему роль, но и взял ребенка «под свое крыло». Володя появился также в картинах «Павлуха», «Бей, барабан», «Служили два товарища».
Все изменила смерть Карелова, после которой все забыли про Семенова. Он пошел учиться в ПТУ, работал водителем, а потом спился. Жена и дочь ушли от него, а затем бывший актер потерял квартиру. Семенов скончался от инсульта в 48 лет прямо на улице, сообщает «Киноафиша».