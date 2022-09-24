Стала известна печальная судьба главного героя фильма «Нахаленок»

Все изменила смерть Карелова, после которой все забыли про Семенова. Он пошел учиться в ПТУ, работал водителем, а потом спился. Жена и дочь ушли от него, а затем бывший актер потерял квартиру. Семенов скончался от инсульта в 48 лет прямо на улице, сообщает «Киноафиша».