Газета WSJ назвала условие для выгодных закупок Китаем российского газа

Отказ западных стран от российских энергоресурсов также принесет КНР только выгоду. Однако проблема заключается в том, что китайская экономика заточена под нефть и уголь, то есть переход на газ займет длительное время. Зато позднее Китай сможет составить конкуренцию американским и ближневосточным нефтехимические компании, использующим широкие фракции легких углеводородов.