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Газета WSJ назвала условие для выгодных закупок Китаем российского газа

Экономика
Газета WSJ назвала условие для выгодных закупок Китаем российского газа

Китай через какое-то время сможет почувствовать пользу от дешевого российского газа. Однако это станет возможной при условии строительства новых трубопроводов, пишет The Wall Street Journal.

Авторы статьи отметили, что крупный экспорт дешевого голубого топлива из РФ даст Китаю длительные ценовые преимущества. Но пока Пекин будет «скрипеть зубами» и использовать дорогую нефть и уголь.

Отказ западных стран от российских энергоресурсов также принесет КНР только выгоду. Однако проблема заключается в том, что китайская экономика заточена под нефть и уголь, то есть переход на газ займет длительное время. Зато позднее Китай сможет составить конкуренцию американским и ближневосточным нефтехимические компании, использующим широкие фракции легких углеводородов.
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