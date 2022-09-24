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Экс-директор «Фабрики звезд» Лина Арифулина подтвердила слухи о блате на проекте

Шоу-бизнес
Экс-директор «Фабрики звезд» Лина Арифулина подтвердила слухи о блате на проекте

Бывший директор «Фабрики звезд», продюсер и режиссер Лина Арифулина высказалась о слухах про блат на шоу. Она подтвердила, что некоторых участников брали в проект по протекции.

По словам Арифулиной, продюсеры помогали попасть на «Фабрику» знакомым и родственникам. На первом этапе судьи слушали вокал конкурсантов, а на следующей стадии начинали происходить странные вещи, сообщает Муз-ТВ.

«Все они в розовом — у одной розовая кофточка, у другой — бантики. Поворачиваюсь и спрашиваю: "Витя, ты так любишь розовый цвет?!" Он отвечает: "Да, хочу их послушать". Я говорила: "Прекрасно, но они не поют!" Одной из таких девочек была юная Алекса», — вспомнила продюсер.

Арифулина не раз говорила в интервью, что Алекса оказалась на «Фабрике» не просто так. Режиссер признавалась, что ей приходилось бороться с юной певицей из-за нарядов, которые та хотела носить в кадре.
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