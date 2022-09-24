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Молодого человека задержали за подготовку протеста с коктейлем Молотова в Петербурге

Происшествия
Молодого человека задержали за подготовку протеста с коктейлем Молотова в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали 18-летнего юношу. Молодой человек подозревается в подготовке незаконной акции радикального характера, в ходе которой подразумевалось применение зажигательных смесей, включая коктейль Молотова. Проводится проверка, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным сообщения, юноша занимался подбором единомышленников на протяжении нескольких месяцев. Согласно плану, в первую очередь объектами нападений должны были стать военкоматы и здания правоохранительных органов.

Сегодня утром при задержании в квартире петербуржца был проведет обыск. В ходе оперативного мероприятия стражи порядка изъяли предметы, которые могут стать доказательством вины подозреваемого, и цифровые носители.

Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас правоохранители занимаются установлением личностей сообщников задержанного.
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