«Будем жить счастливо и хорошо»: мариупольцы голосуют на референдуме

Жители освобожденного Мариуполя в ДНР второй день участвуют в голосовании о вхождении республики в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта.
Корреспондент ФАН посетил избирательные участки в городе и пообщался с местными жителями, которые активно принимают участие в референдуме. Пенсионерка Валентина рассказала, что лично для нее плебисцит — это важное событие. Большинство ее знакомых и родственников поддерживают Россию и хотят войти в ее состав.
«Это большое событие, мы наконец-то вернулись домой, в Россию. Я россиянка сама, и всегда душой была с Россией, я сибирячка. Все, с кем я лично общаюсь, все за Россию. Мы будем жить счастливо и хорошо, процесс уже пошел», — отметила женщина.
Референдум по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проходит с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.