«Будем жить счастливо и хорошо»: мариупольцы голосуют на референдуме

Корреспондент ФАН посетил избирательные участки в городе и пообщался с местными жителями, которые активно принимают участие в референдуме. Пенсионерка Валентина рассказала, что лично для нее плебисцит — это важное событие. Большинство ее знакомых и родственников поддерживают Россию и хотят войти в ее состав.