Здравницы Сочи готовы принять на реабилитацию участников спецоперации

Сочинские здравницы примут на оздоровление и реабилитацию участников спецоперации, если это потребуется, заявил городской глава Алексей Копайгородский.
Уже прорабатывается вопрос резервирования мест в таких учреждениях, отметил мэр Сочи. С таким заявлением он выступил в ходе организационного штаба по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.
«Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны. Наши здравницы при необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию всех защитников Родины», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
В Госдуму ранее внесли поправки о сохранении рабочих мест призванных в рамках частичной мобилизации. С ними предлагается не расторгать договор, а временно приостанавливать его действие.